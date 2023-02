Deutscher Wetterdienst

Viele Skigebiete in Deutschland litten in diesem Winter unter dem warmen Wetter. (dpa / picture alliance / Sven Hoppe)

Laut einer ersten Auswertung lag die durchschnittliche Temperatur bei 2,9 Grad. Das waren 1,5 Grad mehr als der Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2020. In Oberbayern wurde zum Jahreswechsel ein Rekordwert von 20,8 Grad gemessen. Die Meteorologen führen den Anstieg der Temperaturen auf den vom Menschen verursachten Klimawandel zurück.

In Frankreich forderte Umweltminister Bechu angesichts der Winterdürre zum Wassersparen auf. Im Departement Pyrenees-Orientales dürfen bis Ende April weder Autos gewaschen noch Rasen gesprengt werden. Auch in Italien, der Schweiz und Teilen Österreichs droht bald massive Trockenheit. So wies die Umweltorganisation Legambiente darauf hin, dass in den Alpen in den vergangenen Monaten 53 Prozent weniger Schnee als im langjährigen Mittel gefallen sei.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.