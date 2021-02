Wegen des erwarteten heftigen Wintereinbruchs in vielen Teilen Deutschlands rechnet der Deutsche Wetterdienst mit erheblichen Verkehrsbehinderungen. Im Norden des Landes waren vorsorglich bereits einige Bahnverbindungen im Fernverkehr eingestellt worden. Der Süden hingegen dürfte einen Vorgeschmack auf den Frühling bekommen.

Deutschland stehen ungewöhnliche Wetterextreme bevor. Staub aus der Sahara hat in Teilen Bayerns den Himmel in ein trübes Licht getaucht. In München sehe der Himmel leicht gelb-rötlich aus, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Grund sei ein Tiefdruckgebiet über Südwesteuropa: Die entstandenen Winde transportieren Staub aus der Wüste über das Mittelmeer direkt nach Deutschland.

Zugverbindungen im Norden gestrichen

Im Norden wurden hingegen von der Deutschen Bahn alle Fernverkehrszüge zwischen Hamburg und Kiel, Hamburg und Lübeck sowie zwischen Hamburg und Westerland gestrichen. Auch im Regionalverkehr etwa in Nordrhein-Westfalen sei mit Beeinträchtigungen zu rechnen.



Der Grund: Dem Norden drohen bis zu 40 Zentimeter Neuschnee, dazu "enorme Schneeverwehungen" bis über einen Meter durch Sturm, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Im Süden hingegen werde es frühlingshaften Föhn geben. Zwischen Nord- und Süddeutschland erwarten Experten damit ein Temperaturgefälle von rund 20 Grad Celsius.

Zwei Tiefs verursachen die Wetterextreme

Experten des DWD sagen, dass zwei Tiefdruckgebiete für die Wetterextreme verantwortlich seien. Sie tragen die Namen "Reinhard" und "Tristan". Während "Tristan" ein Tief sei, ein Tief, das von Südfrankreich Richtung Adria und Balkan ziehe, und sehr milde und feuchte Luft aus Süden zu uns nach Deutschland führe, handele es sich bei bei "Reinhard" um ein Tief, das zum aktuellen Zeitpunkt über Großbritannien liege, und sich in den folgenden Stunden entlang der Luftmassengrenze nach Osten verlagere. Dabei führe es die feucht-warme Luft aus Süden weiter gegen die kalte Luft im Norden. An der Luftmassengrenze setzen nach Angabe des DWD deswegen ab heute Abend ergiebige Schneefälle ein. Und weil die warme Luft gleichzeitig sehr feucht sei, fielen diese äußerst ergiebig aus.



Der Schwerpunkt der kräftigsten Schneefälle kristallisiere sich derzeit in einem Bereich vom Münsterland und dem Sauerland bis nach Sachsen-Anhalt und Thüringen hinein. Von heute Abend bis in die Nacht zum Montag hinein könnten in der nördlichen Mitte 15 bis 35, lokal um 40 cm Neuschnee zusammenkommen. Der DWD hat daher für die betroffenen Gebiete Extremwetterwarnungen ausgesprochen.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.