Nach dem unerwartet starken Schneefall in Spanien sind mittlerweile mehr als 500 Straßen geräumt worden.

Viele seien aber nach wie vor unpassierbar, berichtete die Nachrichtenagentur AP. Auch der Flughafen in Madrid blieb zunächst geschlossen. Zahlreiche Zugverbindungen fielen weiter aus.



Einheiten des Militärs räumten die Zugänge zu den wichtigsten Verteilzentren für Lebensmittel sowie den Krankenhäusern. Die Regierung teilte mit, man sei besonders bemüht, die wöchentliche Lieferung des Corona-Impfstoffs sicherzustellen. Innenminister Grande-Marlaska sprach vom schlimmsten Unwetter seit 50 Jahren.



Sturmtief "Filomena" verlor zuletzt an Kraft. Die Behörden riefen die Menschen dennoch dazu auf, zu Hause zu bleiben. Für die kommenden Tage werden zweistellige Minus-Temperaturen in Madrid und anderen Regionen Zentralspaniens erwartet.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.