In Spanien sind infolge der schweren Schneefälle mindestens drei Menschen ums Leben gekommen.

Das teilte das Innenministerium mit. Korrespondenten berichten von erheblichen Behinderungen im Straßen- und Flugverkehr. In der Hauptstadt Madrid wurde der Flughafen geschlossen. Die Polizei sperrte zudem landesweit mehr als 400 Landstraßen. Die Regierung setzte Soldaten ein, um liegengebliebenen Autofahrern zu helfen oder umgestürzte Bäume zu beseitigen.



In manchen Orten hatte der Schneesturm einen erheblichen Kälteeinbruch zur Folge. In der Ortschaft Vega de Liordes, rund 400 Kilometer nördlich von Madrid, wurden minus 35,8 Grad Celsius gemessen - die niedrigste Temperatur, die je in Spanien aufgezeichnet wurde.



Wegen des heftigen Wintereinbruchs muss auch das Erstligaspiel zwischen Atlético Madrid und Bilbao ausfallen.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.