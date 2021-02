Der Wintereinbruch mit heftigen Schneefällen hat bei der Deutschen Post zu Verzögerungen in der Paketzustellung geführt.

Betroffen seien vor allem die Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Thüringen, sagte ein Konzernsprecher. Als Grund führte er gesperrte Autobahnen an. Daher seien Paketsendungen nicht an den Sortierzentren angekommen.



Das eisige Wetter hatte in weiten Teilen Deutschlands zu Verkehrsbehinderungen geführt. Das seit Sonntag geltende Fahrverbot für Lastwagen auf den Autobahnen von Westfalen wurde daher bis gestern Abend verlängert. Wegen des Wintereinbruchs mit heftigen Schneefällen hatten sich zahlreiche Lastwagen auf den Fahrbahnen quergestellt.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.