Die EU will der Ukraine Materialien für Notunterkünfte für den kommenden Winter liefern. (AFP / STR / Yuriy Dyachyshyn)

Darüber hinaus solle die humanitäre Hilfe um weitere 175 Millionen Euro aufgestockt werden, teilte die Europäische Kommission in Brüssel mit. Der zuständige EU-Kommissar erklärte, man arbeite an einem Beitritt der Ukraine zum

Katastrophenschutzverfahren der Europäischen Union. Er hatte gestern Kiew besucht und dort auch mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj gesprochen. Dieser erklärte, die Notunterkünfte sollten in der nordwestukrainischen Region Riwne sowie in Butscha und Charkiw errichtet werden.

