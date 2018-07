Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat kein weiteres Verfahren gegen Ex-VW-Chef Winterkorn eingeleitet.

Ein Sprecher teilte mit, man habe Erkenntnisse über ein mögliches Steuervergehen an die zuständige Steuerbehörde weitergeleitet. Es sei aber ein Unding, wenn die persönlichen Rechte der Beteiligten missachtet würden und Aktenbestandteile an die Medien gegeben würden. Die "Bild am Sonntag" hatte über Steuerermittlungen gegen Winterkorn berichtet.

