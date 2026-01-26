Wetter
Winterlich mit Schnee und Eis

Der Wetterbericht, die Lage: Ein kleinräumiges Tief zieht mit feuchten Luftmassen über den Osten Deutschlands bis zur Ostsee und sorgt vielerorts für winterliches Wetter.

    Die Vorhersage:
    Bedeckt, vor allem vom Norden bis zur Mitte teils kräftige Schneefälle, in Nordbayern auch unwetterartig. Örtlich auch gefrierender Sprühregen. Südlich der Donau in tiefen Lagen Regen. Höchstwerte 0 bis 7 Grad. Morgen bewölkt, im Osten etwas Schnee. Im Tagesverlauf von Südwesten bis zur Mitte vorankommender Regen. Südlich der Donau länger sonnig. Temperaturen 0 bis 7 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Mittwoch bedeckt und gebietsweise Regen oder Schnee. 0 bis 6 Grad.
