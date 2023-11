Die letzten Olympischen Winterspiele fanden 2022 in Peking statt; jetzt bringt das IOC Frankreich für 2030 ins Spiel (AFP)

Das teilte die IOC-Spitze am Abend in Paris mit. Vier Jahre später sollten die Winterspiele in den Vereinigten Staaten, und zwar in Salt Lake City, stattfinden. Zugleich empfahl das Olympische Komitee ein Vorzugsrecht für die Schweiz im Jahr 2038, falls sie sich bewirbt.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.