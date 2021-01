Der ehemalige Weltmeister Simon Schempp sieht ein Nachwuchsproblem im deutschen Biathlon.

In den letzten Jahren sei im Weltcup kein einziger Athlet mit Anfang 20 dazugekommen, sagte der 32-Jährige nach seinem Weltcup-Comeback in Oberhof. "Da ist das eine oder andere schon nicht ganz so gut verlaufen die letzten Jahre." Die deutschen Spitzenathleten wie Arnd Peiffer, Benedikt Doll, Erik Lesser oder eben Schempp sind alle jenseits der 30, die jüngsten im Weltcupteam sind Philipp Horn und Lucas Fratzscher mit jeweils 26 Jahren. In den anderen Nationen brillierten schon jüngere Athleten: Norwegen und Schweden verzeichneten bereits drei Saisonsieger, die erst 23 Jahre sind. Schempp vermutet, dass die vier, fünf Arrivierten, die über Jahre "konstante Leistungen gezeigt haben", die "Defizite" des Nachwuchses zu sehr übertüncht haben. Zeitnahe Besserung erwartet der dreimalige Olympiamedaillengewinner diesbezüglich nicht.

