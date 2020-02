Internationale Biathlon-Wettbewerbe werden weiterhin bei ARD und ZDF zu sehen sein.

Der Biathlon-Weltverband IBU und die Europäische Rundfunkunion verlängerten ihren Vertrag bis 2026. Laut IBU haben beide Seiten zudem eine Verlängerungsoption für weitere vier Jahre ausgehandelt.



Neben der Übertragung sämtlicher Weltcups fallen auch Weltmeisterschaften, darunter etwa die Heim-WM 2023 in Oberhof, unter die Vereinbarung. Der für die Sportrechte der ARD zuständige BR-Intendant Ulrich Wilhelm erklärte, Biathlon begeistere seit Jahren die Wintersportfans in Deutschland. ZDF-Intendant Thomas Bellut betonte, ZDF und ARD hätten seit vielen Jahren zur Popularität der Wintersportart Nummer eins beigetragen: "Wir freuen uns, dass diese Erfolgsgeschichte nun ihre Fortsetzung findet."



Auch bei den momentan in Antholz stattfindenden Weltmeisterschaften lockt Biathlon die Zuschauer an. Den Silber-Lauf von Vanessa Hinz im 15-Kilometer-Einzel gestern sahen 3,45 Millionen TV-Zuschauer. Am Wochenende schauten jeweils mehr als fünf Millionen bei den Sprint- und Verfolgungsrennen zu.