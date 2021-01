Bei der Rodel-Weltmeisterschaft am Königssee gibt es einen deutschen Vierfach-Erfolg.

Im Einsitzer gewann Julia Taubitz, Silber ging an Natalie Geisenberger, Bronze an Dajana Eitberger. Anna Berreiter wurde Vierte.



Am Nachmittag fällt auch die WM-Entscheidung im Team.

