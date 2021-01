Beim zweiten Abfahrtsrennen in Kitzbühel haben zwei deutsche Skirennläufer das Podest nur knapp verpasst.

Romed Baumann wurde Fünfter, Andreas Sander Sechster. Der Schweizer Beat Feuz siegte wie schon am Freitag, als bereits eine Abfahrt am Hahnenkamm ausgetragen wurde. Anders als beim ersten Rennen gab es heute keine schweren Stürze. Der Zielsprung war von den Veranstaltern entschärft vorden.



Den Super G der Frauen in Crans Montana gewann die Schweizerin Lara Gut-Behrami. Beste Deutsche wurde Kira Weidle auf Rang 26.

