Längst macht sich der Klimawandel in den Alpen bemerkbar: Mit steigenden Temperaturen fällt weniger natürlicher Schnee. Für viele Gebiete in niedrigeren Höhenlagen lohnen sich Investitionen in Beschneiungsanlagen nicht mehr und sie müssen ihren touristischen Betrieb einstellen. Andere, meist höher gelegene Orte führen Großbauprojekte durch und erweitern ihre Skigebiete stetig. Wieder andere entscheiden sich bewusst für den Abbau von Liftanlagen, um einem alternativen Wintersportvergnügen Raum zu geben.

Einige Alpenregionen versuchen, mit anderen sportlichen Aktivitäten als dem Skifahren um Gäste zu werben. So werden etwa Wanderungen angeboten, Pferdeschlittenfahrten, Rodeln, Schneeschuhausflüge, Kulturerlebnisse oder Winterbergsteigen.

Welche Rolle wird in Zukunft der Skitourismus spielen? Was bedeutet Wintersport und welche Funktionen erfüllt er für die Urlauber? Lässt sich Skifahren durch andere Aktivitäten ersetzen oder ergänzen? Müssen wir der Freizeitgestaltung in den winterlichen Bergen ein anderes Gesicht geben? Wie hat sich Ihre Art, Winterurlaub zu machen, mit den Jahren verändert? Wie kann ein sozial und ökologisch verträglicher Tourismus in den Alpen gelingen?

Diese und andere Fragen stellen wir unseren Gästen – live vor Ort in Schönau am Königssee.

Gesprächsgäste:

Prof. Peter Zellmann , Leiter des Instituts für Freizeit- und Tourismusforschung, Wien

, Leiter des Instituts für Freizeit- und Tourismusforschung, Wien Dr. Brigitte Schlögl , Geschäftsführerin Berchtesgadener Land Tourismus GmbH

, Geschäftsführerin Berchtesgadener Land Tourismus GmbH Fritz Rasp , Geschäftsführer Tourist-Information Ramsau

, Geschäftsführer Tourist-Information Ramsau Dr. Jens Badura , Geschäftsführer des berg_kulturbüro und Kulturphilosoph, Zürcher Hochschule der Künste

, Geschäftsführer des berg_kulturbüro und Kulturphilosoph, Zürcher Hochschule der Künste Dr. Robert Steiger, Alpengeograph und Tourismusforscher, Universität Innsbruck

Wenn Sie Ihre Meinung sagen möchten: Rufen Sie kostenfrei an unter: 00 800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an: lebenszeit@deutschlandfunk.de