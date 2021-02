In den USA sind aufgrund des strengen Winterwetters nach wie vor viele Menschen ohne Strom und Wasser.

Nach Angaben der Behörden sind derzeit noch rund 1,7 Millionen Haushalte in sieben Bundesstaaten von der Stromversorgung abgeschnitten. Am stärksten betroffen ist der Südosten der USA, besonders Texas, Louisiana und Mississippi. Die Wasserversorger haben zudem an fast sieben Millionen Haushalte appelliert, ihr Wasser vor dem Trinken abzukochen. In einigen Gebieten fiel die Wasserversorgung ganz aus.



Mehr als 30 Menschen sind infolge des Wintereinbruchs bereits ums Leben gekommen, viele von ihnen durch Verkehrsunfälle. Der Wetterdienst warnt vor einem neuen Wintersturm mit Glatteis und ergiebigen Schneefällen - voraussichtlich wird auch dieser vor allem die südöstlichen US-Bundesstaaten beeinträchtigen.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.