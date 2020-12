Nach Durchzug des Wintersturms "Bella" sind im Norden Frankreichs rund 12.000 Haushalte ohne Strom.

Betroffen seien die Küstenregionen Bretagne und Normandie, berichtete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf den Netzbetreiber Enedis. Der Wetterdienst Météo France teilte mit, es gebe starke Böen und hohe Wellen an der Atlantikküste.



In Deutschland ist das aus Schottland kommende Sturmtief vor allen Dingen in der Nordhälfte zu spüren. Es gibt Sturmwarnungen des Deutschen Wetterdienstes.

Diese Nachricht wurde am 27.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.