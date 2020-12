Der Wintersturm "Bella" hat in Großbritannien zu Überflutungen und Stromausfällen geführt.

Im Osten Englands standen Häuser und Autos unter Wasser. Etliche Menschen waren aufgefordert, ihre Wohnungen zu verlassen. Bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 170 Kilometern pro Stunde war auch der Zugverkehr beeinträchtigt. In Wales hatten zeitweise 21.000 Haushalte keinen Strom.



Auch aus dem Norden Frankreichs wurden nach Durchzug des Sturms Stromausfälle gemeldet. Hier waren rund 12.000 Haushalte in den Küstenregionen Bretagne und Normandie betroffen.



In Deutschland ist das aus Schottland kommende Sturmtief vor allen Dingen in der Nordhälfte zu spüren. Es gibt Sturmwarnungen des Deutschen Wetterdienstes.

27.12.2020