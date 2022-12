USA und Kanada

Wintersturm in Nordamerika sorgt an Weihnachten für Probleme

In Nordamerika sorgt ein Wintersturm weiter für Probleme. Der US-Wetterdienst teilte mit, das Zentrum des Sturms habe sich zwar in Richtung Norden verlagert und befinde sich nun über dem Osten Kanadas. Die Region um die sogenannten Großen Seen im Nordosten der Vereinigten Staaten bleibe aber stark betroffen.

25.12.2022