USA und Kanada

Der US-Wetterdienst teilte mit , das Zentrum des Sturms habe sich zwar in Richtung Norden verlagert und befinde sich nun über dem Osten Kanadas. Die Region um die sogenannten Großen Seen im Nordosten der Vereinigten Staaten bleibe aber stark betroffen. Dort sei auch heute starker Schneefall zu erwarten. US-Medien berichten von mehr als 20 Todesfällen im Land im Zusammenhang mit dem Wintersturm. Nach Angaben der Website " PowerOutage " waren noch immer zahlreiche Haushalte von Stromausfällen betroffen, insbesondere im Bundesstaat Maine. Auch in Kanada gibt es Probleme mit der Energieversorgung. Der Sender CBC berichtet , Hunderttausende Menschen im ganzen Land seien noch immer ohne Strom.