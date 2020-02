Der Wintersturm "Sabine" hat die deutschen Versicherer 675 Millionen Euro gekostet.

Auf diese Summe beliefen sich die versicherten Sachschäden an Wohngebäuden, Hausrat, Autos und Gewerbebetrieben, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft in Berlin mitteilte.



"Sabine" liegt damit auf Platz sechs der folgenreichsten Winterstürme der vergangenen zwei Jahrzehnte in Deutschland. Mit Abstand am teuersten war 2007 Sturmtief "Kyrill", das Schäden von mehr als drei Milliarden Euro anrichtete.