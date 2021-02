Das Verkehrschaos auf der Autobahn 2 ist offenbar maßgeblich durch Lkw-Fahrerinnen und -fahrer verursacht worden.

Viel zu viele von ihnen hätten das Fahrverbot missachtet, das wegen des massiven Wintereinbruchs erlassen worden war, sagte ein Sprecher der Autobahn GmbH Westfalen. Der Bundesverband Güterverkehr teilte indes mit, Schuld seien vielfach Kommunikationsprobleme gewesen. Ukrainische, belarussische, kasachische Fahrer könnten Schilder in lateinischer Schrift teilweise nicht lesen, geschweige denn deutsche Verkehrsdurchsagen verstehen, erklärte ein Sprecher. Kein Fahrer fahre freiwillig in einen nächtlichen Dauerstau. Wer rechtzeitig anhalten wolle, brauche allerdings auch einen Parkplatz. In der Nacht herrschten auf vielen Autobahnen chaotische Zustände. Besonders betroffen war die A2 zwischen dem Ruhrgebiet und Niedersachsen. Hunderte mussten in ihren eingeschneiten Fahrzeugen übernachten. Seit dem Vormittag rollt der Verkehr langsam wieder.



Das Winterwetter beeinträchtigt neben dem Straßen- auch weiterhin den Zugverkehr. Laut Deutscher Bahn sind vor allem die Knotenpunkte Dortmund, Hannover, Kassel, Erfurt und Halle/Leipzig betroffen.

