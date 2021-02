Das strenge Winterwetter beherrscht weiter große Teile Deutschlands.

In der Nacht wurden in Mitteldeutschland die Tiefsttemperaturen gemessen. Nach vorläufigen Auswertungen des Deutschen Wetterdienstes lag der niedrigste Wert im thüringischen Mühlhausen bei minus 26,7 Grad. Von deutschen Kälterekorden sind diese Werte nach DWD-Angaben jedoch noch entfernt: Auf der Zugspitze wurden schon minus 35,6 Grad gemessen, in den 70er Jahren im sächsischen Marienberg minus 35,5 Grad.



Das Wetter hat zudem immer noch Folgen für den Zugverkehr. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, wird der Fernverkehr zwar sukzessive auf vielen Strecken wieder aufgenommen. Dennoch komme es im Moment weiterhin in großen Teilen des Landes zu Verspätungen und Zugausfällen. Auf den Autobahnen indes beruhigte sich die Lage am Morgen. Das galt nach Angaben der örtlichen Polizei auch für die zuletzt stark betroffene A2 bei Bielefeld.

