Das Winterwetter hat auch heute den Zug- und Straßenverkehr beeinträchtigt.

Nach Angaben der Deutschen Bahn gibt es weiterhin auf zahlreichen Strecken Zugausfälle oder Verspätungen, unter anderem zwischen Großstädten wie Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main und München. Auch der Regionalverkehr ist in etlichen Regionen wie etwa dem Münsterland oder dem Ruhrgebiet betroffen. Zwischen Deutschland und den Niederlanden verkehren immer noch keine Fernzüge. Auch nach Frankreich kommt es zu Einschränkungen.



Auf den Straßen in den betroffenen Regionen kam es zu zahlreichen Unfällen und Staus. Besonders angespannt war die Situation auf der A2 in Nordrhein-Westfalen. Dort mussten hunderte Menschen in ihren Autos übernachten. Inzwischen läuft der Verkehr wieder. Auch auf der A9 in Sachsen-Anhalt und auf der niedersächsischen A7 kam es nach Sperrungen zu kilometerlange Rückstaus, die sich nur langsam auflösten.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.