Eine Apollo 11-Aufnahme der Mondoberfläche. (picture alliance / dpa / Nasa)

Es ist erst das dritte, eindeutig identifizierte Meteoritenstück vom Mond. Zuerst berichtete der österreichische " Standard " darüber. Die Probe hatte die russische Sonde "Luna 16" mitgebracht, die 1970 gestartet war. Mit modernen mikroanalytischen Methoden konnten die Forschenden nun darin das Meteroritenkörnchen erkennen und einem bestimmten Meteoritentyp zuordnen, wie sie im Fachjournal "Nature Astronomy" schreiben.

Bis zu dem neuen Fund waren erst zwei Meteoritenstücke im Mondgestein bekannt. Das liegt an der fehlenden Atmosphäre des Mondes. Selbst kleinste Gesteinsstücke schlagen ungebremst in Boden. Über Milliarden von Jahren wurde die Mondoberfläche immer wieder durchmischt und geschmolzen. Der Meteorit prallte, den Untersuchungen zufolge, vor rund einer Milliarde Jahre mit dem Mond zusammen. Auf der Erde wurden bisher nur Meteoriten gefunden, die vor einigen Millionen Jahren eingeschlagen sind, also deutlich später.

