Eröffnung von LNG-Terminal

"Wir agieren mit dem Rücken zur Wand": Habeck verteidigt Nutzung von Flüssigerdgas

In Wilhelmshaven wird heute das erste deutsche Importterminal für Flüssigerdgas (LNG) eröffnet. Bundeswirtschaftsminister Habeck sieht die vorübergehende Nutzung von LNG als notwendig an, um die Versorgungssicherheit in Deutschland zu gewährleisten. Umweltschützer haben Bedenken gegen das neue Terminal.

17.12.2022