Äußerungen des CDU-Politikers Merz zur Rolle von Medien haben Kritik hervorgerufen.

Der Deutsche Journalisten-Verband wandte sich in einem offenen Brief an Merz. Darin heißt es, man sei in hohem Maß irritiert über seine Aussagen zum Verhältnis von Politikern und Journalisten.



Merz, der als möglicher nächster CDU-Vorsitzender und auch Kanzlerkandidat gehandelt wird, hatte bei einer Veranstaltung in Aachen gesagt, Politiker könnten über Youtube und andere eigene Social-Media-Kanäle ihre Interessen wahrnehmen und ihre Deutungshoheit behalten. Das sei eine gute Nachricht der Digitalisierung. Über herkömmliche Medien sagte Merz wörtlich: "Wir brauchen die nicht mehr."



Der DJV warnte in seinem offenen Brief davor, die Medien als vierte Säule des Staats aushebeln zu wollen. Der Bundesvorsitzende Überall fragte Merz, ob er Journalisten für eine überflüssig gewordene Berufsgruppe halte.