Briefe an Pius XII.

"Wir geben jüdischen Menschen eine Stimme"

Der Kirchenhistoriker Hubert Wolf will die Erinnerung an die Juden, die sich während der Nazi-Herrschaft an den Vatikan wandten, wachhalten. Mit einem geplanten Online-Archiv der Briefe an den damaligen Papst Pius XII. gebe man "jüdischen Menschen, deren Andenken die Nationalsozialisten auslöschen wollten, wieder eine Stimme", sagte Wolf im Deutschlandfunk.

30.04.2022