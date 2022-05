Der Soziologe Steffen Mau (Marten Körner)

Mau sprach im Deutschlandfunk ( Audiolink ) von einer Fragmentierung der Gesellschaft, überkommene Rollenbilder gälten nicht mehr: "Die Welt ist komplizierter geworden, aber wir leben nicht in einer Welt mit zwei sich feindlich gegenüberstehenden Lagern". Mau beobachtet stattdessen eine "Radikalisierung des Randes". Die Erstarkung des Rechtsextremismus etwa betreffe die gesamte westliche Welt.

Ökonomische Ungleichheit vergrößert die politische Distanz

Mau sieht einen Grund in einer Verhärtung der sozio-ökonomischen Ungleichheit: An der Spitze bewege sich wenig, am unteren Rand gebe es wenig Chancen aufzusteigen. Dies führe dazu, dass sich vor allem Menschen mit kleinem Einkommen dauerhaft aus dem politischen Prozess verabschiedeten. Dadurch hätten sie weniger Einfluss auf die Politik und die Parteien weniger Gründe, sich um sie zu kümmern. "Je größer die Ungleichheit, desto größer die Distanz zum politischen System", sagte Mau mit Blick auf die niedrige Wahlbeteiligung bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, gerade dort, wo viele Menschen mit niedrigem Einkommen leben. Darauf müsse die Politik differenziert reagieren.

Nicht die gesamte Gesellschaft erstarrt in Angst

In diesem Zusammenhang verweist der Soziologe auch darauf, dass viele Menschen weniger positive Zukunftserwartungen hätten. Die Gewissheit, dass es den eigenen Kindern einmal besser gehe als einem selbst, habe deutlich abgenommen, sagte der Soziologie-Professor der Humboldt-Universität in Berlin. Gleichzeitig gebe es aber eine hohe Lebenszufriedenheit. Es sei nicht so, dass die gesamte Gesellschaft in Angst erstarre.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.