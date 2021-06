Nach Ansicht der Initiative "Wir sind der Osten" wird auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung in Medien und Politik ein einseitiges Bild von Ostdeutschland gezeichnet.

Er sei geradezu entsetzt, dass es nach den jüngsten Wahlen jetzt wieder "der Osten" heiße, sagte der Sprecher der Initiative, Bollert, im Deutschlandfunk. Er forderte, hier mehr zu differenzieren und auch positive Geschichten über engagierte Menchen in Ostdeutschland zu erzählen. Bollert räumte zugleich ein, dass es anscheinend auch bei ehemaligen DDR-Bürgern noch großen Redebedarf über die Zeit nach der Wende gebe. Damals in den 90ern habe sich für diese Menschen alles verändert und viele hätten einfach funktioniert. Jetzt müsse man intensiver darüber sprechen, was damals passiert sei.



Die vor zwei Jahren gegründete Initiative "Wir sind der Osten" sammelt Erfahrungsberichte von Menschen, die in Ostdeutschland geboren wurden oder heute dort leben.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.