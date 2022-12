Iranische Schauspielerin

In einem Offenen Brief fordern fast 500 Persönlichkeiten aus der Filmwelt die Freilassung von Taraneh Alidoosti (AP / Daniel Cole)

In dem Brief heißt es, Alidoosti habe - so wie im übrigen alle Bürger im Iran - das Recht auf freie Meinungsäußerung und dürfe nicht einfach willkürlich gefangengenommen werden. Auch lasse der Zeitpunkt der Festnahme kurz vor Weihnachten vermuten, dass das Regime darauf setze, dass ihre Kolleginnen und Kollegen in der Filmwelt abgelenkt seien. "Aber wir sind nicht abgelenkt, wir sind empört." Alidoosti sei festgenommen worden, weil sie auf Instagram die Hinrichtung von Mohsen Shekari kritisiert habe. Er war der erste der Demonstrierenden, die seit Beginn der jüngsten Proteste im September hingerichtet worden war.

Auch Emma Thompson, Golshifteh Farahani, Kristen Stewart, Jeremy Irons und Mark Ruffalo gehören zu den Unterzeichnenden.

"Eine der einflussreichsten Stimmen im Iran"

Seit Alidoostis Festnahme gibt es eine Welle von Solidaritätsbekundungen, unter anderem von namhaften Festivals wie dem in Cannes. Dort war die Schauspielerin in diesem Jahr noch persönlich zu Gast.

Die Schriftstellerin Nicole Krauss schrieb zuletzt in einem Gastbeitrag in der "Washington Post" über ihren Kontakt zu der Schauspielerin. Denn: Taraneh Alidoosti hat den Roman "Die Geschichte der Liebe" von Nicole Krauss in Farsi übersetzt. Krauss schreibt, der wahre Grund für Alidoostis Festnahme sei, dass sie einer der brillantesten, meist-respektierten, mutigsten und einflussreichsten Stimmen im Iran sei. Sie habe jede Gelegenheit genutzt, auf die Unterdrückung ihres Volkes hinzuweisen.

Taraneh Alidoosti ist eine der bekanntesten iranischen Schauspielerinnen. Sie spielte etwa in dem Film "The Salesman" mit, der einen Oscar gewann.

