Bundesaußenministerin Baerbock verurteilte die russische Militäraktion scharf. Wir alle seien heute in einer anderen Welt aufgewacht, so Baerbock wörtlich in Berlin. Die Ukraine habe nichts getan, was dieses Blutvergießen rechtfertige. Russland spreche den Menschen in der Ukraine das Recht auf Frieden und Demokratie ab. Doch diesen Traum werde Präsident Putin nie zerstören können. Baerbock fügte hinzu, auch in Russland gebe es Viele, die der skrupellose Mord an den Brüdern und Schwestern in der Ukraine empöre. Sie betonte, die westliche Gemeinschaft sei fassungslos, aber nicht hilflos. Deutschland werde gemeinsam mit den Partnern und Alliierten handeln. Die Außenministerin rief alle noch in der Ukraine befindlichen Deutschen auf, das Land umgehend zu verlassen oder sichere Orte aufzusuchen. Das Auswärtige Amt habe eine Hotline geschaltet.

Bundeskanzler Scholz sprach in Berlin von einem "schrecklichen Tag für die Ukraine und einen dunklen Tag für Europa". Er rief Russland auf, den Angriff sofort zu beenden. In einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj sichert er diesem die volle Solidarität Deutschlands zu.

Biden, EU und NATO verurteilen Angriff

Auch US-Präsident Biden telefonierte mit Selenskyj. Biden sprach von einem "unprovozierten und ungerechtfertigten Angriff". Er kündigte weitere Strafmaßnahme gegen Russland an.

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, Nato-Generalsekretär Stoltenberg und mehrere Staaten verurteilten den Angriff ebenfalls.

UNO-Generalsekretär Guterres rief in einer Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrates den russischen Präsidenten dazu auf, seine Truppen zu stoppen und dem Frieden eine Chance zu geben.

Der Handel an der Moskauer Börse wurde ausgesetzt. Die Börse war bereits in den letzten Tagen massiv eingebrochen. Die russische Währung Rubel fiel auf ein Rekordtief.

