Razzia bei Reichsbürgerbewegung

Tino Chrupalla und Alice Weidel (picture alliance/dpa/Revierfoto)

Von dem Fall habe man erst aus den Medien erfahren, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der Vorsitzenden Chrupalla und Weidel. Man verurteile solche Bestrebungen und lehne diese nachdrücklich ab. Chrupalla und Weidel betonten, sie hätten vollstes Vertrauen in die beteiligten Behörden.

In sozialen Medien wurden dagegen aus Teilen der AfD Zweifel an der Darstellung der Ermittler laut. So schrieb der außenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Bystron, auf Twitter, die Bemühungen, eine Gefahr von rechts herbeizufabulieren, würden immer absurder.

Diese Nachricht wurde am 07.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.