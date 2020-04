Die SPD-Fraktionsspitze hat die Rechts- und Innenpolitikerin Högl als neue Wehrbeauftragte vorgeschlagen. Sie soll damit Nachfolgerin ihres Parteikollegen Bartels werden und wäre die zweite Frau auf diesem Posten. Die Personalie sorgt in der Fraktion für Spannungen, denn Bartels selbst hatte sich zu einer zweiten Amtseit bereiterklärt. Auch in anderen Parteien regt sich Unverständnis.

Bartels reagierte in einem Schreiben an die Fraktion mit Unverständnis und kritisierte die Art der Entscheidungsfindung. Interesse an dem Posten des Wehrbeauftragten hatte nach Medienberichten darüber hinaus auch der SPD-Haushaltspolitiker Kahrs.



Die FDP-Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann kritisierte Högls Nominierung als Affront gegen die Soldatinnen und Soldaten. Högl habe mit der Bundeswehr so viel zu tun wie sie selbst mit dem Mäusemelken, sagte Strack-Zimmermann der AFP. Auf Twitter betonte sie, man hätte Bartels gern unterstützt.

"Inhaltliche Nähe" tut dem Amt gut

Auch der CSU-Verteidigungspolitiker Hahn sagte unserem Hauptstadtstudio, er sei überrascht von der Personalie. Einerseits, weil der bisherige Wehrbeauftragte gute Arbeit geleistet habe - und weil eine "inhaltliche Nähe" dem Amt beziehungsweise den Soldatinnen und Soldaten immer gut getan habe.



Der Wehrbeauftragte des Bundestages legt jährlich einen Bericht über die Lage der Bundeswehr vor und ist Ansprechpartner für die Belange der Soldatinnen und Soldaten.

Bartels' Brief an die Fraktion im Wortlaut

"Liebe Genossinnen und Genossen,



unser Fraktionsvorsitzender hat mir heute mitgeteilt, dass er mich der Koalition nicht wieder zur Wahl als Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages vorschlagen will. Die Fraktion wird sich damit dann wohl in der nächsten Woche befassen. Amtszeitende ist am 20. Mai.



Das Ergebnis und die Art der Entscheidungsfindung machen mich - nach insgesamt 22 Jahren Bundestag - ein bisschen unfroh. Bereits im November 2019 wurde mit einer bemerkenswerten haushalterischen Stellenvermehrung von außen ins Amt hineingewirkt. Wer sich davon genau was versprechen konnte, ist mir offiziell verborgen geblieben. Unsere Fraktionsspitze hielt sich bedeckt.



Warum die Partei jetzt dieses wichtige, unabhängige Amt, das als Teil der parlamentarischen Kontrolle unseres Militärs im Grundgesetz verankert ist, gerne durch eine neue SPD-Kandidatin besetzen will, erschließt sich nicht sofort. Nach landläufigen Erfolgskriterien gibt es für die aktuelle Amtsführung sehr freundlichen Zuspruch und Unterstützung von Soldatinnen und Soldaten und ihren Vertrauensleuten und Personalräten, von Regierungs- wie Oppositionsfraktionen im Verteidigungsausschuss und auch in der breiteren Öffentlichkeit. Das könnte man gut finden. Auch mein Engagement für europäische Positionen im Bereich der Sicherheitspolitik sollte niemandem geschadet haben.



Mir stellt sich also die Frage: Warum ist dies heute politisch eine Stelle, an der die SPD in dieser Zeit einen Personalwechsel braucht? Welcher sozialdemokratischen Binnenlogik folgt das? Wie wollen wir miteinander, wie soll ich damit umgehen? Für Rat wäre ich dankbar.



Herzliche Grüße

Hans-Peter"