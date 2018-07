Wirbel um Özil Nach dem schlechten Dauertheater

Es sei moralisch verwerflich gewesen, dass Mesut Özil kurz vor der schicksalhaften Parlaments- und Präsidentschaftswahl in der Türkei mit Erdoğan posiert habe, kommentiert Kemal Hür. Genauso verwerflich aber wie das, was in den Medien folgte: Am Ende der WM wurde Özil an seiner Herkunft gemessen und nicht an seiner Leistung.

Von Kemal Hür

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek