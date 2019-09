Der Wirbelsturm "Dorian" ist zu einem Hurrikan der gefährlichsten Kategorie hochgestuft worden.

Der Sturm erreiche nun Windgeschwindigkeiten von mehr als 260 Kilometer pro Stunde, erklärte das Nationale Hurrikan-Zentrum in Miami. "Dorian" nähert sich inzwischen den Bahames. Nach neuesten Berechnungen dürfte der Sturm wegen eines Richtungswechsels nicht in Florida an Land treffen, sondern könnte sich entlang der Südostküste bewegen.