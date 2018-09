Die ersten Ausläufer des Wirbelsturms "Florence" haben die Ostküste der USA erreicht.

In den Bundesstaaten North und South Carolina brachte der Hurrikan bereits Wind und Regenfälle. Bei Zehntausenden Bewohnern fiel der Strom aus. Florence hatte vor dem Eintreffen an der Küste Windgeschwindigkeiten von 160 Kilometern in der Stunde. Die Behörden rechnen damit, dass in bestimmten Regionen bis zu einem Meter Regen fallen dürfte. Dadurch könne es gefährliche Springfluten geben, Flüsse könnten über die Ufer treten. Für insgesamt 1,7 Millionen Menschen gelten Evakuierungsanordnungen oder -empfehlungen.