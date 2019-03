Die Zahl der Todesopfer durch den Wirbelsturm Idai in Südostafrika ist nach Angaben der Vereinten Nationen auf mehr als 550 gestiegen.

Die meisten Opfer gebe es in Mosambik und Simbabwe, sagte die Chefin des UNO-Büros zur Koordinierung humanitärer Angelegenheiten, Connell. Auch aus Malawi seien mehr als 50 Tote gemeldet worden.



Eine Woche nach dem Sturm harren in den Überschwemmungsgebieten in Mosambik immer noch tausende Menschen auf Bäumen und Dächern aus. Die Rettungsarbeiten werden durch neue starke Regenfälle erschwert, die das Wasser weiter steigen lassen.



Die Vereinten Nationen erklärten, mancherorts könnten die Fluten bis zu acht Meter hoch sein. Für Tausende Menschen, die auf Hausdächern ausharrten, sei die Situation lebensgefährlich. Der Sprecher des Welternährungs-Programms, Verhoosel, erklärte in Genf, die Helfer brauchten dringend mehr Hubschraucher, um Lebensmittel und andere humanitäre Hilfsgüter zu verteilen. Nach aktuellen Schätzungen sind in dem südostfrikanischen Land etwa 1,7 Millionen Menschen dringend auf Hilfe angewiesen. Auch in den Nachbarländern Simbabwe und Malawi sind Hunderttausende Menschen in Not geraten.