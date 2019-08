Der Taifun "Lekima" hat im Osten Chinas einen Erdrutsch ausgelöst.

13 Menschen kamen ums Leben, wie staatliche Medien berichten. 16 Personen werden demnach vermisst. Der Sturm hatte mit bis zu 187 Kilometern pro Stunde in der Provinz Zhejiang das chinesische Festland erreicht. Etwa 200 Häuser seien zerstört worden. Eine Million Menschen wurden in Sicherheit gebracht, mehr als 250.000 davon in Shanghai.