Myanmar und Bangladesch

Zyklon "Mocha" in Bangladesch (Abu Sufian Jewel/ZUMA Press Wire/dpa)

Nach Angaben der Hilfsorganisation Oxfam gibt es immer wieder neue Berichte

über Zerstörungen. Auf Fotos und Videos aus den betroffenen Gebieten sind viele abgedeckte Häuser und Hütten zu sehen. Wegen Starkregens kam es zu schweren Überschwemmungen. In beiden Ländern waren zuvor Hunderttausende Menschen in Sicherheit gebracht worden. In Myanmar starben laut Oxfam acht Menschen, aus Bangladesch gibt es noch keine Opferzahlen. Betroffen war auch die Stadt Cox's Bazar. Dort leben rund eine Million Rohingya-Flüchtlinge aus Myanmar zumeist in Behausungen aus Bambus und Plastikplanen.

Im Mai 2008 waren allein in Myanmar infolge eines Tropensturms fast 140.000 Menschen ums Leben gekommen.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.