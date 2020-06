Wegen des Bilanzskandals haben die Aktien des Bezahldienstleisters Wirecard an der Frankfurter Börse erneut deutlich an Wert verloren.

Im frühen Handel büßten die Papiere knapp 38 Prozent auf etwa 15 Euro ein. In der vergangenen Woche waren die Aktien bereits um bis zu 82 Prozent eingebrochen.



Wirecard geht inzwischen davon aus, dass Bankguthaben auf Treuhandkonten in Höhe von insgesamt 1,9 Milliarden Euro mit - wie es heißt - "überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht bestehen". Der Betrag war bisher als Aktivposten in der Bilanz ausgewiesen worden.



Die Ratingagentur Moody's hatte zudem am späten Freitagabend ihr Urteil für die Kreditwürdigkeit von Wirecard auf Ramschniveau gesenkt und mitgeteilt, dass weitere Abstufungen möglich seien.