Der Präsident der Finanzaufsicht Bafin, Hufeld, sieht wegen des Wirecard-Skandals Reformbedarf bei der Regulierung von Technologiefirmen.

Er sagte der Zeitung "Welt am Sonntag", es habe dem Geist der europäischen Regulierung entsprochen, dass man Technologieunternehmen und Innovationen fördere. Hier müsse der Werkzeugkasten der Aufsicht verbessert werden. Vorwürfe gegen seine Behörde wegen des Wirecard-Skandals wies Hufeld zurück. Man erfülle genau die Aufgaben, die der Gesetzgeber vorgebe. Alles andere sei in einer Demokratie nicht zulässig.



Der flüchtige ehemalige Wirecard-Vorstand Marsalek soll sich in Weißrussland aufhalten. Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" berichtet, Marsalek sei im Juni am Flughafen von Minsk gelandet. Das gehe aus dem russischen Ein- und Ausreiseregister hervor, das auch das Nachbarland umfasse. Bisher war der Manager in Asien vermutet worden.