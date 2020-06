Der in einen Bilanzskandal verwickelte Zahlungsdienstleister Wirecard hat wie angekündigt Insolvenzantrag gestellt.

Dies teilte das Amtsgericht München am Abend mit. Dem Unternehmen fehlen in der Bilanz 1,9 Milliarden Euro. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Bilanzbetrugs und Marktmanipulation. Die Wirtschaftsprüfungsfirma Ernst & Young, die die Zahlen von Wirecard seit Jahren geprüft hatte, sieht in den Vorgängen ein ausgeklügeltes, weltumspannendes Betrugssystem. Angesichts der Vorgänge bei Wirecard prüft das Bundesfinanzministerium eine Reform der Aufsichtsbehörde Bafin. Finanzstaatssekretär Kukies sagte dem Portal "The Pioneer", alles müsse schonungslos zur Diskussion gestellt werden. Die Aufsichtsbehörde bestätigte, dass sie in dem Fall bereits Anfang 2019 einen Hinweis von einer anonymen Quelle erhalten hat.