Bundesfinanzminister Scholz und Justizministerin Lambrecht haben gesetzliche Konsequenzen aus dem Bilanzskandal beim Zahlungsdienstleister "Wirecard" angekündigt.

Die beiden SPD-Politiker stellten in Berlin eine Liste von Änderungen vor, die nun innerhalb der Bundesregierung diskutiert werden sollen. Die Finanzaufsich BaFin soll mehr Kompetenzen erhalten, Wirtschaftsprüfer sollen alle zehn Jahre ausgetauscht werden und bei einem falschen Bilanzeid soll eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren drohen.



Oppositionspolitiker kritisierten die Pläne als nicht weitgehend genug. Scholz steht von morgen an als oberster Dienstherr der Finanzaufsicht im Mittelpunkt eines Bundestags-Untersuchungsausschusses. Das Gremium will prüfen, wie in den vergangenen Jahren mit "Wirecard" umgegangen wurde und was mit Hinweisen auf Unregelmäßigkeiten geschah.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.