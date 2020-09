Die Bundesregierung will nach Angaben des Finanzministeriums den geplanten parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Wirecard-Bilanzskandal unterstützen.

Es sei ohnehin geplant, zügig Konsequenzen in der Finanzaufsicht zu ziehen und für volle Transparenz zu sorgen, sagte eine Ministeriumssprecherin in Berlin. Es sei das gute Recht des Parlaments, einen Beitrag zur Aufklärung des Falls zu leisten. Grüne, Linke und FDP hatten angekündigt, einen Untersuchungsausschuss auf den Weg zu bringen. Dieser dürfte sich bis weit in das Wahljahr 2021 ziehen. Die Opposition kritisiert, dass die Regierung und insbesondere das Finanzministerium zu wenig zur Aufklärung des Falls beitrügen.