Im Wirecard-Skandal hat der Bundestag die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses beschlossen.

Dafür stimmten AfD, FDP, Grüne und Linkspartei; Union und SPD enthielten sich. Der Untersuchungsausschuss soll klären, inwiefern die Bundesregierung sowie Behörden über Vorkommnisse bei dem insolventen Zahlungsdienstleister

informiert waren und ob sie ihren Aufsichtspflichten nachgekommen sind. In dem Wirecard-Skandal geht es um gefälschte Bilanzen in Höhe von 1,9 Milliarden Euro.



Der gesuchte frühere Vorstand Marsalek ist Recherchen zufolge zunächst über Österreich nach Weißrussland geflohen. Die Süddeutsche Zeitung berichtet, Marsalek sei am 19. Juni vom österreichischen Flughafen Vöslau-Kottingbrunn in der Nähe von Wien in die belarussische Hauptstadt Minsk geflogen. Dort verliere sich seine Spur. Der Zeitung zufolge stützen diese Erkenntnisse die These anderer Medien, dass sich Marsalek in Russland aufhält.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.