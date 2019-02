Nach den ersten Sammelklagen in den USA gegen den Zahlungsdienstleister Wirecard erwägen auch deutsche Aktionärsvertreter rechtliche Schritte.

"Nicht nur in den USA scharren die Anwälte mit den Hufen, wir prüfen hier auch, ob es Schadenersatzansprüche gegen die Gesellschaft oder andere Verantwortliche gibt", sagte der Rechtsanwalt Nieding von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz im Deutschlandfunk.



Auch wenn der Wirecard-Vorstand mittlerweile eingeräumt habe, dass es in Singapur eine interne Untersuchung gebe, sei diese vorher nicht bekanntgemacht worden. Zudem lägen die Ergebnisse nach wie vor nicht auf dem Tisch. Ihn erinnere der Fall an VW, meinte Nieding.



In den USA wurden bereits erste Sammelklagen gegen Wirecard eingereicht, weitere dürften folgen. Berichte der "Financial Times" über Vorwürfe wegen angeblicher Kontomanipulationen und Dokumentfälschungen gegen einen Wirecard-Mitarbeiter in Singapur hatten die Aktie zuletzt wiederholt kräftig unter Druck gebracht. Wirecard selbst erklärte, man blicke gelassen auf die Klagen. "Da die Vorwürfe keine Grundlage haben, gibt es auch keine Grundlage für potenzielle Klagen", sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.



Das Unternehmen verdient sein Geld mit elektronischen Zahlungsdienstleistungen. Es kooperiert unter anderem mit Apple und Google.