Die Finanzaufsicht BaFin hat im Zusammenhang mit dem Bilanzskandal beim Bezahldienstleister Wirecard Fehler eingeräumt.

Was dort passiert sei, sei ein totales Desaster und eine Schande, sagte der Präsident der BaFin, Hufeld, in Frankfurt am Main. Private und öffentliche Institutionen, inklusive seiner eigenen Behörde, hätten versagt. Man sei nicht effektiv genug gewesen, einen solchen Fall zu verhindern, betonte Hufeld.



Wirecard geht inzwischen davon aus, dass Bankguthaben auf Treuhandkonten in Höhe von insgesamt 1,9 Milliarden Euro mit - wie es heißt - "überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht bestehen". Der Betrag war bisher als Aktivposten in der Bilanz ausgewiesen worden. Im frühen Handel büßten die Papiere knapp 38 Prozent auf etwa 15 Euro ein. In der vergangenen Woche waren die Aktien bereits um bis zu 82 Prozent eingebrochen.



In einem Beitrag haben wir nachgezeichnet, wie Wirecard in den Dax kam und jetzt in Bedrängnis.