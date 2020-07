In der Opposition wächst die Kritik am Umgang der Bundesregierung mit dem Wirecard-Skandal. Der Obmann der Linken im Finanzausschuss des Bundestages, De Masi, sagte, die Affäre werde immer undurchsichtiger. Die Linksfraktion will erreichen, dass sich bei der Sondersitzung des Ausschusses in der kommenden Woche auch Bundeskanzlerin Merkel befragen lässt.

FDP-Obmann Toncar sagte, jeden Tag kämen neue Details ans Licht, aber das Finanzministerium und das Kanzleramt mauerten. Die Grünen-Finanzpolitikerin Paus sagte der "Rheinischen Post", man brauche strukturelle Reformen bei der Finanzaufsicht BaFin, die im Fall Wirecard versagt habe.

Setzte sich auch Ex-Geheimdienstkoordinator Fritsche bei Bundesregierung für Wirecard ein?

Zuletzt hatten die Nachrichtenagenturen DPA und Reuters gemeldet, dass sich auch der frühere Geheimdienstkoordinator Fritsche im Kanzleramt für Wirecard eingesetzt hat. Demnach bat Fritsche dort im August 2019 beim wirtschaftspolitischen Berater Röller um einen Gesprächstermin für Wirecard, der im September stattfand. - Wirecard hat Insolvenz angemeldet, nachdem bekannt geworden war, dass fast zwei Milliarden Euro in der Bilanz nicht gedeckt sind.