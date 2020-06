Der Zahlungsanbieter Wirecard hat die Veröffentlichung seines Jahresabschlusses 2019 erneut verschoben.

Der Abschlussprüfer habe das Unternehmen darüber informiert, dass es für die Existenz von Bankguthaben auf Treuhandkonten in Höhe von 1,9 Milliarden Euro keine ausreichenden Nachweise gebe, teilte Wirecard mit. Wie es weiter heißt, bestehen Hinweise, dass dem Abschlussprüfer womöglich von einem Treuhänder unrichtige Bestätigungen zu Täuschungszwecken vorgelegt wurden.



Der Vorstand arbeite mit Hochdruck daran, den Sachverhalt in Abstimmung mit dem Prüfer weiter aufzuklären. Der Dax-Konzern will Strafanzeige gegen unbekannt erstatten. Das Unternehmen sehe sich als mögliches Opfer eines gigantischen Betrugs, heißt es. Der Aktienkurs an der Börse brach zwischenzeitlich um fast 60 Prozent ein.



Wirecard verdient sein Geld hauptsächlich mit der Abwicklung elektronischen und digitalen Bezahlens an Ladenkassen und im Internet.