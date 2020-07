Bundesfinanzminister Scholz wirbt nach dem Wirecard-Bilanzskandal für seine Reform der Finanzaufsicht.

Man arbeite in der Bundesregierung an einem Aktionsplan, um Bilanzbetrügereien einen Riegel vorzuschieben, sagte Scholz der Nachrichtenagentur Reuters. Nötig seien deutlich schärfere Regelungen bei Wirtschaftsprüfung und Bilanzkontrolle, bei Aufsicht und Zahlungsdienstleistungen. Scholz steht im Wirecard-Fall selbst in der Kritik, weil er als Finanzminister die Oberaufsicht über die Bafin hat. Am Mittwoch muss er sich in einer Sondersitzung des Finanzausschusses neben Wirtschaftsminister Altmaier den Fragen der Bundestagsabgeordneten stellen. Die Oppositionsparteien schließen einen Untersuchungsausschuss weiter nicht aus. Der FDP-Finanzpolitiker Toncar nannte die Reformpläne des Finanzministers einen Versuch, sich aus der Schusslinie zu bringen. Die Finanzaufsicht habe klare Hinweise auf die Vorkommnisse bei Wirecard gehabt und den Skandal trotzdem nicht aufgedeckt, sagte Toncar im Deutschlandfunk.



Gestern waren zwei weitere Ex-Manager von Wirecard verhaftet worden. Auch der frühere Vorstandsvorsitzende des Unternehmens ist wieder in Haft.